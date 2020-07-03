Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama havadan görüntülendi

03 Temmuz 2020 14:26
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama bölgesi havadan böyle görüntülendi.
Yangın söndürme çalışmalarının devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 kişinin hayatını kaybettiğini 73 kişinin yaralandığını açıkladı. AFAD yaptığı açıklamada fabrikada radyasyon kaynağı bulunmadığını belirterek, ölçümlerin devam ettiğini duyurdu.
Ekiplerin çalışmaları sürerken, patlamanın meydana geldiği alan havadan görüntülendi.
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