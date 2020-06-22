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Şaka yapmak isterken arkadaşını tinerle yaktı!

22 Haziran 2020 10:59

İstanbul Sarıyer'de meydana gelen olayda, arkadaşına şaka yapmak isteyen bir şahıs arkadaşını tinerle yaktı. Alev topuna dönen adam arkadaşından şikayetçi olmadı.

Geçtiğimiz nisan ayında Yunus Emre D. ile Tunç M. seyir halindeyken, motorda problem olduğu gerekçesi ile TEM Otoyolu'nda durdu. Tunç M. araçtan inerek aracın kaputunu açtı ve sorunu anlamak için elini içeriye soktu.

Bu sırada Yunus Emre D., şaka amaçlı olarak kornaya basarken, Tunç M. ise küfür ederek karşılık verdi. Tunç M., arkadaşının yaptığı şakanın intikamının olmak için önceden Yunus Emre M.'nin iş yerine giderek tiner döktü. Yunus Emre D. içeri girdikten hemen sonra Tunç M. de içeri girdi ve daha önceden tiner döktüğü iş yerini ateşe verdi. Patlamanın ardından Yunus Emre D. yanmaya başladı ve koşarak iş yerinden çıktı. Yunus Emre D., arkadaşından şikayetçi olmadı.

 

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