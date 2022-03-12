Şaka olsun diye 700 bin TL'lik lüks arabaya beton döktüler

12 Mart 2022 11:30
Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır ve ekip arkadaşlarının birbirlerine yaptıkları şakalara bir yenisi daha eklendi. Ürettiği ilginç videolarla gündemden düşmeyen Sefa Kındır, şaka olsun diye geçmişte ekip arkadaşlarının lüks arabalarını boyadı, parçalarını söktü. Bunun üzerine şakalara karşılık vermek isteyen ekip arkadaşları Kındır'ın lüks arabasına göz dikti. Sefa Kındır'ın arabasını alan arkadaşları ilk olarak arabanın parçalarını söktü. Daha sonra arabanın kasasını gelişigüzel boyayan arkadaşlar, son olarak yaptıklarıyla şakanın dozunu kaçırdı.
Youtuberler Sefa Kındır ve Emre Gül arasındaki şakanın dozu kaçtı. Emre Gül daha önce kendi aracını boyayan Sefa Kındır'ın 700 bin TL'lik aracına beton döktü. Arabasının durumunu gören Sefa Kındır ise arkadaşlarına isyan etti.
Arabayı garajdan çıkaran ekip, daha sonra çağırdıkları beton mikseri ile piyasa değeri yaklaşık 700 bin TL olan lüks otomobilin içerisine eğlenerek beton döktü. Birbirlerine yaptıkları şakaların gitgide dozunun büyüdüğünü belirten Kındır, "Bu bizim şakalarımızın sonu oldu. Biraz büyük şaka oldu. Eşek şakasına döndü" diye konuştu.
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