Sahneye çıkıp şarkı söyleyen Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde

Ayta Sözeri'nin verdiği konsere katılan oyuncu Pelin Öztekin, sahneye çıkarak Şebnem Ferah'ın 'Sil Baştan' şarkısını söyledi. Performansı sonrası Öztekin, oyuncu Melis Sezen'in Altın Kelebek'teki "Tutuyorum çünkü elimde" sözlerine de gönderme yaptı. Öztekin, "Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde" dedi.

Melis Sezen ne demişti?

5 Aralık'ta düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'ne katılan ve ödüle layık görülen oyuncu Melis Sezen, ödülünü göstererek "Bunu tutuyorum çünkü elimde" demişti. Sezen'in sözleri sosyal medyada çok konuşulmuştu.

TIKLAYIN - Melis Sezen'in Altın Kelebek Ödül Töreni'ndeki konuşması sosyal medyanın gündemine oturdu