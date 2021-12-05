Melis Sezen'in Altın Kelebek Ödül Töreni'ndeki konuşması sosyal medyanın gündemine oturdu

47. Altın Kelebek Ödülleri Töreni'ne oyuncu Melis Sezen'in ödül aldığı sırada yaptığı konuşma damga vurdu. Sezen, ödülünü alırken "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım" dedi.

47'ncisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Törende ödülü almak için sahneye çıkan Sezen, yaptığı konuşmayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Sezen, "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın lütfen. Artık inmem lazım." ifadelerine kullandı. Bu sözler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.