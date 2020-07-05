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Sahilleri atıkla dolan Antalya'da bir köpeğin denizdeki çöp poşetini alıp kıyıya çıkarttığı anlar...

05 Temmuz 2020 16:12

Antalya'da yasağın kalkması ve sıcakların artmasıyla birlikte sahillere akın eden vatandaşların geride bıraktığı atıklar isyan ettiriyor. Bir grup genç sahildeki atıkları toplayıp o anları sosyal medyada paylaşılırken, sahilde yüzerek denizdeki çöp poşetini alıp kıyıya çıkarttı. Köpeğin o anları sosyal medyada sıkça paylaşıldı. 

Antalya'da bir grup genç, sahilde yürüyüp tatilcilerden kalan çöpleri topladı. Şişeler, poşetler, yemek artıklarıyla dolu olan sahildeki çöpleri toplayan gençler, o anları bir taraftan da cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Çöpleri bırakan vatandaşlara seslenen gençler, "İnsanların bıraktığı pislikleri biz topluyoruz. Daha bir sürü var, ne biçim insanlık, yiyorlar içiyorlar gidiyorlar. Pislikler" diyerek tepki gösterdi.

Diğer taraftan sahildeki başka bir noktada eğitimli olduğu anlaşılan bir köpeğin yüzerek 50 metre kadar ilerde su yüzeyinde bulunan çöp poşetini alıp sahile getirmesi de başka bir tatilci tarafından görüntülendi. Sahilde bulunanların "Al gel hadi bakayım, aferin" sözleri arasında yüzerek açıldığı noktadan çöp poşetini ağzına alıp gelen köpek, poşeti sahile bıraktı. Tatilciler, "Aslanım benim aferin sana, alkış" diyerek köpeğe destek verdi.

Görüntülerin paylaşıldığı "Antalya hakkında" isimli sosyal medya sitesinde çevreyi kirletenler kınanırken, köpek çok sayıda beğeni aldı.

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