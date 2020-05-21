T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sahile vuran 150 kiloluk balina, uzun uğraşlar sonucu özgürlüğüne kavuştu

21 Mayıs 2020 14:02

Çin’de sahile vuran 150 kilo ağırlığındaki kılavuz balina ekiplerin uzun uğralar sonucu açık denizlere götürüldü.

Çin’in Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi’nde sahilde bir balina sahile vurdu. Kılavuz balina olduğu ifade edilen balina yerel bir deniz ürünleri restoranı işleten Wu Jianming tarafından Beihai şehrinde bulundu. Balıkçı tekneleri arasında siyah bir gölge gördüğünü ifade eden Jianming, “Balina olduğunu yaklaşınca anladım” dedi. Balıkçılık sezonu olduğu için limanda çok sayıda tekne olduğunu ifade eden Jianming, balinanın teknelerin pervanelerinden zarar görebileceğini söyledi. İhbarın ardından olay yerine gelen kurtarma ekipleri, balina uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Açık denizlere götürülen 150 kilogram ağırlığındaki balina özgürlüğüne kavuştu.

ETİKETLER

çinpekinbalina150 tonkıyıya vurdu

Diğer Videolar

Güvenlik görevlisini 'kendisini polise ihbar ettiği' gerekçesiyle darp etti

Florya'daki İBB Başkanlık Konutu, İmamoğlu'nun talimatıyla halka açılıyor

Sahilleri atıkla dolan Antalya'da bir köpeğin denizdeki çöp poşetini alıp kıyıya çıkarttığı anlar...

Plajlara akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

Kuşadası plajlarında insan seli

ABD’de '4 Temmuz Bağımsızlık Günü' havai fişek gösterileriyle kutlandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

HaberTürk canlı yayınında üçüncü kez 'yellenme' benzeri ses duyuldu...

Prof. Ersan Şen, Süleyman Özışık ve Mucahit Birinci arasındaki barolara...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Porno sitesinde seni gördüm" dedi, kızına kurşun yağdırdı!...

Ozan Güven’den Deniz Bulutsuz açıklaması!...

Sony, 60 yıllık ismini değiştirme kararı aldı...

2017'den bu yana kamudan ihraç edilen 12 bin 200 KHK'lı...

ÖTV oranları yüzde 6.89 arttı; sigara ve alkole vergi zammı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

HaberTürk canlı yayınında üçüncü kez 'yellenme' benzeri ses duyuldu...

Prof. Ersan Şen, Süleyman Özışık ve Mucahit Birinci arasındaki barolara...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24