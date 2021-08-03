Şahan Gökbakar: Yangın hızını artırıyor, buralar da yok olacak

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangınlar 6. gününde de sürerken, bölgeden yayın yapan oyuncu ve yönetmen Şahan Gökbakar, yangının hızını artırdığını, uçak gerekli olduğunu söyledi.

Muğla'nın çeşitli bölgelerindeki orman yangınları 6. gününde de devam ediyor. Yangın bölgesinde canla başla çalışan vatandaşlar yangını söndürmek için seferber olurken, oyuncu ve yönetmen Şahan Gökbakar da bölgedeki yayınlarına devam etti.

Gökbakar, yayınına şu notu düştü:

"Yangın hızını artırıyor, buralar da yok olacak. Selimiye ve Turgut arasındaki yarımada alevler içinde, mümkünse uçak lazım."