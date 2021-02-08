Sahalarda nadir görülen köşe vuruşu taktiği; düdük çalana kadar böyle beklediler

Almanya Bundesliga 2’de mücadele eden Karlsruher, Jahn Regensburg ile 0-0 berabere kaldı ancak, ilk yarıda kullanılan bir köşe vuruşundaki taktiği ile gündeme oturdu.

Ev sahibi ekip sağ taraftan korner kullanacağı sırada takım oyuncuları ilginç bir diziliş yaptı. Sadece bir oyuncuyu altı pas içerisinde gönderen Karlsruher ekibi, altı futbolcuyu kornerin kullanılacağı köşeye en yakın ceza sahası çizgisi etrafında topladı.

Hakemin düdüğü ile birlikte altı futbolcu ceza sahası içine doğru dağınık bir şekilde koşu yaptı. Bu olağandışı plan, Regensburg savunmacılarını şaşırtıp markajdan kaçmayı hedefliyordu.

Nispeten başarılı olan korner taktiği sonrasında, ön direkte kafayı vuran Christoph Kobald hedefi tutturamayınca pozisyon golle sonuçlanamadı.

Karlsruher ekibinin bu videosu sosyal medyada binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Bochum benzerini denemişti!

2016 yılında Bochum takımı da ceza sahası içinde arka arkaya dizilen futbolcularıyla değişik bir taktik denemiş ve arka direkte boşa çıkan futbolcu sayesinde golü bulmuştu.