Sağlıkçıların basın açıklamasına müdahale eden polisin, gazeteci Demet Aran'ı gözaltına almak istediği anlar kamerada

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi önünde sağlık çalışanlarının yapmak istediği "7. ayında Covid-19" raporu basın açıklamasına polis müdahale etti. 7 kişinin gözaltına alındığı bildirilirken, açıklamayı takip eden gazeteci Demet Aran'ın gözaltına alınmak istediği anlar, kendi kamerasına böyle yansıdı.

TGS Ankara Şubesi, "İSİG Meclisi’nin İbni Sina Hastanesi önündeki açıklamasını takip etmek isteyen Gazeteci Demet Aran, polis tarafından sol kolu bükülerek gözaltına alınmaya çalışıldı. Basın kartını göstermesinin ardından bırakılan Aran’ın görüntüleri çektiği telefonuna polis tarafından el konuldu" dedi.

TIKLAYIN - Ankara'da sağlıkçıların "7. ayında Covid-19" raporu basın açıklamasına müdahale: 7 gözaltı