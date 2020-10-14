T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sağlıkçıların basın açıklamasına müdahale eden polisin, gazeteci Demet Aran'ı gözaltına almak istediği anlar kamerada

14 Ekim 2020 16:06

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi önünde sağlık çalışanlarının yapmak istediği "7. ayında Covid-19" raporu basın açıklamasına polis müdahale etti. 7 kişinin gözaltına alındığı bildirilirken, açıklamayı takip eden gazeteci Demet Aran'ın gözaltına alınmak istediği anlar, kendi kamerasına böyle yansıdı. 

TGS Ankara Şubesi, "İSİG Meclisi’nin İbni Sina Hastanesi önündeki açıklamasını takip etmek isteyen Gazeteci Demet Aran, polis tarafından sol kolu bükülerek gözaltına alınmaya çalışıldı. Basın kartını göstermesinin ardından bırakılan Aran’ın görüntüleri çektiği telefonuna polis tarafından el konuldu" dedi. 

TIKLAYIN - Ankara'da sağlıkçıların "7. ayında Covid-19" raporu basın açıklamasına müdahale: 7 gözaltı

ETİKETLER

ankarasağlıkçılarmüdahalepolisbasın açıklamasıdemet aran

Diğer Videolar

TTB: Dr. Şeyhmus Gökalp serbest bırakılsın; sağlık meslek örgütleri hedefe konulmak isteniyor

Bir grup gencin "Güneş mi Dünya'nın etrafında döner, Dünya mı Güneş'in?" tartışması viral oldu; peki aslında ne?

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için olay iddia: "MHK, 'Değiştirelim ama Türkiye'ye yediremeyiz' dedi"

Yanan araçtan kurtulan Formula 1 pilotu Grosjean konuştu: İyiyim, yani iyi sayılırım

Figen Yüksekdağ, Gülten Kışanak ve Sebahat Tuncel'in koğuşları basıldı; kalem ve kitaplarına el kondu

Yargıtay’a atanan İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan Ankara’ya uğurlandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Olay yaratan kareler; Maradona'nın cenazesiyle fotoğraf çektirdiler!...

CHP'li Başarır "Devletin ordusu Katar’a satılmış" dedi, stüdyoda gerginlik...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sağlık Bakanlığı 81 ile broşür gönderdi; Koronavirüs ilaçları nasıl kullanılmalı?...

Millî Savunma Bakanlığı: Milletin ordusuna milletin önünde hakaret edilmiştir, bunun...

Oyuncu Şoray Uzun: Utanmadan hak edilmemiş bir ödülü aldım...

Türkiye'de Koronavirüs | En yüksek günlük can kaybı açıklandı ...

Fatih Altaylı’dan ‘Mars'a gittiniz mi ki hayat var diyorsunuz’ diye...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Olay yaratan kareler; Maradona'nın cenazesiyle fotoğraf çektirdiler!...

CHP'li Başarır "Devletin ordusu Katar’a satılmış" dedi, stüdyoda gerginlik...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24