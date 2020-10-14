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Ankara'da sağlıkçıların "7. ayında Covid-19" raporu basın açıklamasına müdahale: 7 gözaltı

Ankara'da sağlık çalışanlarının yapmak istediği "7. ayında Covid-19" raporu basın açıklamasına polis müdahale etti

14 Ekim 2020 13:43

T24 Haber Merkezi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi önünde sağlık çalışanlarının saat 12.30'da yapmak istediği "7. ayında Covid-19" raporu basın açıklamasına polis müdahale etti. Görüntüyü paylaşan Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun T24'e verdiği bilgiye göre 7 kişi gözaltına alındı. 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi de Twitter adresinden görüntüyü paylaşarak "Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi önünde 12.30'da yapacağımız '7. ayında Covid-19' raporu basın açıklamasına polis müdahalesi sonucu çoğunluğu sağlık emekçileri olmak üzere arkadaşlarımız gözaltına alındı..." diye yazdı. 

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