Ankara'da sağlıkçıların "7. ayında Covid-19" raporu basın açıklamasına müdahale: 7 gözaltı

T24 Haber Merkezi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi önünde sağlık çalışanlarının saat 12.30'da yapmak istediği "7. ayında Covid-19" raporu basın açıklamasına polis müdahale etti. Görüntüyü paylaşan Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun T24'e verdiği bilgiye göre 7 kişi gözaltına alındı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi de Twitter adresinden görüntüyü paylaşarak "Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi önünde 12.30'da yapacağımız '7. ayında Covid-19' raporu basın açıklamasına polis müdahalesi sonucu çoğunluğu sağlık emekçileri olmak üzere arkadaşlarımız gözaltına alındı..." diye yazdı.