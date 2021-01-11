Sağlık çalışanları için Zülfü Livaneli şiir yazdı; Ferhat Göçer besteledi: 'Can verirken can bahşedenlere'

İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) 1992 yılı mezunları Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısına bir video hazırladı. Livaneli şiirini yazdığı videoyu "Can verirken can bahşedenlere" notuyla paylaştı.

Videoda, Zülfü Livaneli'nin sağlık çalışanları için yazdığı, Ferhat Göçer'in bestelediği bir şiir seslendirilerek "Önlemini al, birlikte yaşayalım. Bu son ağıt olsun" denildi.

Zülfü Livaneli'nin sağlık çalışanları için yazdığı şiir şu şekilde:

"Siperdir canları, canlarımıza.

Beyaz gömlekleri ve yüzlerine kan oturtan maskeleri ile