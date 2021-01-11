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Sağlık çalışanları için Zülfü Livaneli şiir yazdı; Ferhat Göçer besteledi: 'Can verirken can bahşedenlere'

İstanbul Tıp Fakültesi mezunları, Koronavirüs'ten hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısına bir video hazırladı

11 Ocak 2021 16:00

İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) 1992 yılı mezunları Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısına bir video hazırladı. Livaneli şiirini yazdığı videoyu "Can verirken can bahşedenlere" notuyla paylaştı. 

Videoda, Zülfü Livaneli'nin sağlık çalışanları için yazdığı, Ferhat Göçer'in bestelediği bir şiir seslendirilerek "Önlemini al, birlikte yaşayalım. Bu son ağıt olsun" denildi.

Zülfü Livaneli'nin sağlık çalışanları için yazdığı şiir şu şekilde:

"Siperdir canları, canlarımıza.

Beyaz gömlekleri ve yüzlerine kan oturtan maskeleri ile

Altında soğuk, zalim ışıkların

Ter döken, can verenler ve can verirken can bahşedenler

Çanakkale’de sipere girer gibi

Bir şafak hücumuna kalkar gibi yoğun bakıma girenler

Korkusuz, cesur, fedakâr yürekler

Acımızı dindiren acınız dinsin artık

Son bulsun bu ölümler

Size minnet sunmaktı niyetim

Ama yetmiyor ki sözler, yetmiyor ki kelimeler."

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