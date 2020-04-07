Sağlık çalışanı 'Bu Son Olsun' şarkısıyla seslendi: 'Yaşamak istiyoruz; sizleri yaşatmak için'

Sağlık çalışanları yeni tip Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlara 'Evde kal' çağrısını yenilemeye devam ediyor.

Türk Tabipler Birliği'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşılan videoda bir sağlık çalışanı Cem Karaca'nın 'Bu Son Olsun' şarkısını söyleyerek "Bizler yaşamak istiyoruz, sizleri yaşatmak için. Bir sağlık çalışanı arkadaşımızı daha yitirmek istemiyoruz. Siz de bu son olsun diyorsanız lütfen evde kalın" ifadesini kullandı.

Video, TBB'de tarafından sağlık çalışanlarının talep ettiği Sağlıkta Şiddet Yasası hatırlatılarak, "Yaşatmak İçin Yaşamak İstiyoruz! Sağlıkçılar alkıştan fazlasını hak ediyor. Sağlıkta şiddet yasası gibi. Biz de virüssüz, şiddetsiz güvenli yerlerde çalışmak istiyoruz. Koronalı günlerde evde kalın.Yasayı onaylayın" denilerek paylaşıldı.