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Sağlık Bakanlığı'ndan Şener Şen ve Ezgi Mola'lı aşılanma çağrısı

23 Haziran 2021 08:25

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Kolları sıvıyoruz' sloganıyla yürütülen aşılama kampanyası için hazırlanan ve sinema sanatçıları Şener Şen ve Ezgi Mola'nın yer aldığı kamu spotlarını paylaştı. Kamu spotlarının televizyon kanallarında gösterileceği öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs'e karşı mücadelede aşının önemini anlatan videosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Şener Şen: “Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için… Ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın.” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığımız için kolları sıvayalım."

Fahrettin Koca Şener Şen'in yer aldığı paylaşımının ardından oyuncu Ezgi Mola'nın olduğu bir paylaşım daha yaptı. Bakan Koca paylaşımda şunları ifade etti:

"Ezgi Mola: “Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz pek çok şey yaşadık. Aşımızı olalım, hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim.” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığımız için kolları sıvayalım."

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