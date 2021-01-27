Sağlık Bakanı'na "Kırın kodları" demişti; Sevilay Yılman sonucu canlı yayında öğrendi: "Bomba bir mesaj"

Sinovac aşısının Türkiye'deki Faz-3 çalışmalarına gönüllü katılan ve aşı mı yoksa plasebo mu yapıldığını bilmediği için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Kırın kodları ve sonuçları açıklayın" çağrısında bulunan Sevilay Yılman'a canlı yayında yaptırdığı aşının gerçek olduğuna ilişkin mesaj geldi.

HaberTürk TV'de katıldığı bir program sırasında telefonuna gelen mesajı gören Yılman, "Bana bomba bir mesaj geldi. Bunu paylaşmam lazım" diyerek Faz-3 çalışmasının sonuçlandığını ve kendisine gerçek aşının denk geldiğini söyledi.

Yılman, o anları sosyal medya hesabından "Canlı yayın sırasında gönüllü aşı çalışmasının sonucunu bildiren telefonuma gelen sms mesajı ve benim heyecanımı tutamayıp olduğu gibi yansıttığım duygularım" ifadeleriyle paylaştı.

TIKLAYIN - Yılman'dan Sağlık Bakanı'na: Gönüllü olduğum çalışmada bana aşı mı plasebo mu yapıldı hâlâ bilmiyorum, kırın kodları ve sonuçları açıklayın!