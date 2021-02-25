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Sağlık Bakanı Koca parti kongreleri ve maçlara mesafeli: Salgın yakın temasla artıyor, üzerine bir şey söylemem herhalde fazla olur

Koca, siyasi parti kongreleri ve maçlardaki kalabalık localara ilişkin soruya yanıt verdi

25 Şubat 2021 22:09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, siyasi parti kongreleri ve maçlardaki kalabalık localara ilişkin soruya "İlk günden itibaren salgında bulaşın yakın temasla birlikte daha da arttığını hep anlattık. Bu bilgilendirmede bir değişiklik yok. Bunun üzerine bir şey söylemem herhalde fazla olur" yanıtını verdi. 

AKP il kongrelerine yönelik 'lebaleb' eleştiriyle ilgili Sağlık Bakanı Koca, "Salgında bulaşın yakın temasla birlikte daha da arttığını hep anlatır olduk. Vatandaş bu bulaşı biliyor. Vatandaşımıza kalabalık ortamlardan uzak kalmalarını ifade etmiştik. Bu bilgilendirmede bir değişiklik yok. Bunun üzerine bir şey söylemem herhalde fazla olur. Özellikle kalabalık ortamdan kaçınmasını özellikle söylemek istiyorum. Hepimizin hassasiyetle üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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