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Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs açıklaması

"Şu anda Türkiye'de Koronavirüs vakası yok"

04 Şubat 2020 23:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs'e ilişkin açıklama yaparak, "Türkiye'de şu an Koronavirüs vakası yok. Korunmak üzere tüm tedbirleri alıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Halk TV'de Şimdiki Zaman Siyaset programına telefonla bağlanarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan Koronavirüs'e ilişkin açıklamalar yaptı. 

Koronavirüs'e karşı 26 kişilik bir bilim kurulu oluşturulduğunu ve kurulun önerisiyle broşür hazırlandığını söyleyen Koca, Türkiye'de Koronavirüs vakasının olmadığını belirtti. Türkiye'de şu an maske kullanımına ihtiyaç olmadığını dile getiren Koca şunları söyledi: 

"Türkiye'de şu an Koronavirüs vakası yok. Koronavirüs'ün görüldüğü yer Çin. Vakanın yüzde 99'unun görüldüğü yer. Yüzde 1'i ise Çin'in dışındaki yerler. O da Çin odaklı orijinli hastalardan oluşuyor. Bu anlamda Türkiye'de olmadığını ve  dışarıdan gelişin olabilmesine karşı bütün tedbirlerin alındığını söylüyoruz. 

Grip, influenza gibi belirtilerle başlıyor. Biz bu dönemle influenzadan korunmak için alınması gereken tedbirleri daha çok önerdik. Türkiye'nin şu an maske kullanmasına hiç kimsenin ihtiyacı yok. Gripli biriyle 1 metreden yakın bir mesafede temas içinde olunacaksa maske kullanabilir. En hijyenli el yıkamayı son derece önemsiyoruz. Bütün viral enfeksiyonlar için önemsiyoruz. Hapşırma döneminde mendilin kullanılmasını, devamında da ellerin yıkanmasını öneriyoruz. Türkiye'nin korkmamasını, tedbirleri alma noktasına ciddiyetle yaklaştığımızı ve bir gayret içinde olduğumuzu söylüyoruz. Vatandaşlarımızın öneri ve uyarılara kulak vermesini istiyoruz.

25 hastane belirledik. Bütün illerimizde referans hastaneleri bi ve karantina odalarını oluşturduk. Bu anlamda yeterli yatağımızın olduğunu ve her anlamda hazırlıklı olduğumuzu anlayabilirsiniz."

Öte yandan, Çin'in Vuhan kentinden ambulans uçakla Türkiye'ye tahliye edilen ve şu an Ankara'da bir hastanede karantinada olan 42'si yolcu 61 kişi gözlem altında tutuluyor.  

TIKLAYIN: Sağlık Bakanlığı'ndan Koronavirüs'ten korunma broşürü

TIKLAYIN: Çin'den gelen son uçaktaki yolcu anlatıyor: 10 saatten fazla süren uçuşta, neredeyse hiç kimse ikram edilen yemeği yemedi

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