Çin'den gelen son uçaktaki yolcu anlatıyor: 10 saatten fazla süren uçuşta, neredeyse hiç kimse ikram edilen yemeği yemedi

T24

Çin’in Vuhan kentinden çıkıp ABD’den İtalya’ya, Tayland’dan Filipinlere yayılan yeni tip Koronavirüs (2019-nCov), dünya genelinde paniğe sebep oldu. Virüsün henüz rastlanmadığı ülkeler girişini engellemek için önlemler alırken, vakaların görüldüğü ülkeler de daha çok yayılmasını engellemek için girişimlerde bulunuyor.

Virüsle ilgili küresel alarm durumuna geçilirken, birçok ülke Çin’le olan uçuşlara yeni bir karara kadar son verdi, bazıları da vatandaşlarını Çin’den çıkarmak için geçen hafta uçaklarını son kez havalandırdı. Türk Hava Yolları (THY) da benzer bir yol izledi. THY’nin Çin’den gelen son uçağı, 1 Şubat Cumartesi günü sabah saatlerinde İstanbul’a indi. Ardından Türkiye, Çin’den gelen uçuşların şubat ayı sonuna kadar durdurulduğunu açıkladı.

İş seyahati için bir süredir bulunduğu Çin’den THY’nin Türkiye’ye yaptığı son uçuş olan Şiyan seferiyle dönen bir yolcu, bu süreçte yaşadıklarını, kendisini İstanbul'da karantinaya aldığı otel odasından T24’e anlattı. Türkiye’de Koca Yusuf uçağıyla Vuhan’dan gelenler dışındaki yolculara karantina uygulanmıyor. Ancak sorularımızı yanıtlayan ve isminin paylaşılmamasını talep eden yolcu, ailesine virüsü taşıma kaygısı nedeniyle 14 günlük kuluçka süresini, tuttuğu bir otel odasında geçirmeye karar verdiğini söyledi.

Çin/Şiyan'dan İstanbul’a giden uçağa bindikleri andan itibaren endişeli yüzler görebildiğini söyleyen yolcu, uçakta yaklaşık 10 kadar da Çinli yolcu olduğunu söyledi.“Neredeyse istisnasız tüm yolcularda maske vardı” diyen yolcu, salgın sonrası Çin’i terk edenlerden bazılarının uçağa beyaz tulumla bindiğini hatırlatarak kendi uçuşunda böyle bir duruma denk gelmediğini kaydetti.

Hosteslerin uçuş boyunca maske ve eldivenlerini çıkartmadığını dile getiren yolcu, bir uçuş görevlisi ile kısaca sohbet etme imkânı bulduğunu ve çalışanın kendisine uçağın havalandırmasından kabinine kadar Şiyan’da dezenfektan spreylerle temizlendiğini söylediğini belirtti. T24’ün “Yolcular tedirgin oldukları konularda kabin çalışanlarına danışıyorlar mıydı, bu sıkça yaşandı mı” sorusuna da yanıt veren yolcu, “Yok, zaten buradan dönen insanlar salgından duydukları endişe sebebiyle önceden her türlü araştırmasını yaptı herhalde” dedi.

“Kış aylarındayız, uçakta aksıran, tıksıranlar oluyordu” diyen yolcu, “Herkes tedirgin, normal bir gribal enfeksiyon bile olsa insanlar endişeyle bakıyor” ifadesini kullandı. Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği bir salgını yaşayan yolcuların uçuşta da temkinli davrandığını ifade eden yolcu, 10 saatten uzun süren uçuşta neredeyse kimsenin kendilerine verilen yemeği yemediğini dile getirdi.

Uçuşla ilgili önlemlerin uçakların inmesinden sonra da devam ettiğini kaydeden yolcu, sabah 05.00 ila 07.00 saatleri arasında İstanbul’a ulaştıklarını, uçakların havalimanında ayrı bir körüğe alındığını ve gelenlerin termal kameralarla dolu bir koridordan geçirildiklerini aktardı. Yolcu, uçaktan indikten sonra ayrı bir körükten geçseler de, havalimanından diğer uçuşların yolcuları ile aynı yerden çıkış yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Koronavirüs şu ana kadar 27 farklı ülkede görüldü; 20 binden fazla kişide virüs tespit edilirken, 400’den fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Türkiye’de henüz doğrulanan vaka olmadı.