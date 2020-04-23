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Sağlık Bakanı Koca'dan esprili 23 Nisan paylaşımı: 'Bana yaklaşma'

23 Nisan 2020 18:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla paylaştığı videoda Koca'nın Nisan ayının başlarında Koronavirüs'le ilgili basın açıklaması yaparken yanına gelen görevliyi "Bana yaklaşma" diyerek uyardığı anlara yapılan gönderme de yer aldı.

100. yılı kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda klasikleşen bir gelenek olan 'devletin farklı kademelerinde yer alanların 1 günlüğüne koltuklarını çocuklara devretmesi' bu yıl yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleşemedi.

Bugünlerde sıkça yapılan sanal toplantılar ise bu ritüelin gerçekleştirmesinde aracı oldu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın paylaştığı videoda da hem bakanın koltuğuna hem de Koronavirüs Bilim Kurulu'ndaki bilim adamlarının koltuklarına çocukların oturduğu görüldü.

"Bana yaklaşma" göndermesi gülümsetti

Videonun başında yer alan ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın yerine geçen çocuk, kendisine süt getiren annesini "Bana yaklaşma" diyerek sosyal mesafe için uyardı. Annesinin kendisine "Sütünü iç" demesi üzerine çocuk "Tamam" dedi.

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