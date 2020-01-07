Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçaktaki yolcularının tahliye anları ortaya çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinde piste iniş yapan bir yolcu uçağının pistten çıkmasından sonra yolcuların tahliye anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 09.00 sıralarında Pegasus Havayolları'nın Shadjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında olmusuz hava koşullarından kaynaklı olarak pistten çıktı. Yolcular şişme kaydıraklar ile uçaktan tahliye edildi, ardından havalimanında güvenli bölgeye alındı.

Olayın hemen ardından yaşananlar ise bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde uçaktan tahliye edilen yolcuların yürüyerek uçaktan uzaklaştığı ve şiddetli fırtınanın etkili olduğu görülüyor.