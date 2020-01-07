T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçaktaki yolcularının tahliye anları ortaya çıktı

07 Ocak 2020 16:55

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinde piste iniş yapan bir yolcu uçağının pistten çıkmasından sonra yolcuların tahliye anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 09.00 sıralarında Pegasus Havayolları'nın Shadjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında olmusuz hava koşullarından kaynaklı olarak pistten çıktı. Yolcular şişme kaydıraklar ile uçaktan tahliye edildi, ardından havalimanında güvenli bölgeye alındı.

Olayın hemen ardından yaşananlar ise bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde uçaktan tahliye edilen yolcuların yürüyerek uçaktan uzaklaştığı ve şiddetli fırtınanın etkili olduğu görülüyor.

ETİKETLER

Sabiha Gökçen

Diğer Videolar

Rusya'da uçağın düşme anı saniye saniye görüntülendi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Şubat 2020

Karavelioğlu: Bir virüs küreselleşmenin zayıf noktasını ortaya çıkardı

Genç sporcu sırığın üzerine düştü

Suudi Arabistan'ın doğusunu binlerce çekirge bastı

Bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Şık'tan Osman Kavala hakkındaki gözaltı kararına tepki: Kimse enseyi...

Sosyal medya fenomeni Ares hayatını kaybetti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Tahliye edilmesi beklenen Osman Kavala için yeniden gözaltı kararı!...

Rusya'dan Türkiye'ye jet 'İdlib' yanıtı...

Merkez Bankası faiz indiriminde hız kesti...

Ronaldo'nun sevgilisine verdiği harçlık dudak uçuklattı...

Türkiye 'İdlib'e operasyon yapacağını' bildirdi, NATO'dan 'önleme uçuşu' istedi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Şık'tan Osman Kavala hakkındaki gözaltı kararına tepki: Kimse enseyi...

Sosyal medya fenomeni Ares hayatını kaybetti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24