Sabiha Gökçen'de 177 kişiyi taşıyan uçak iniş sırasında parçalandı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda içinde 177 yolcunun bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Uçağın parçalandığı kazada ufak çaplı yangın da meydana geldi. Yolcular uçaktan tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor

Uçağın ağır hasar aldığı kazada uçaktan alevler yükseldi. Yangın kısa sürede söndürülürken, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşa kapatıldı.

Ulaştırma Bakanı: Kazada can kaybı yok

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, kazada kimsenin ölmediğini açıklarken, kazanın uçağın sert inişi sırasında kaza yaptığı bilgisini verdi.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, olayla ilgili şunları söyledi: "Şu anda bize ulaşan bilgilere göre, can kaybı yok. Yaralılar şu anda bazıları kendi imkânlarıyla uçaktan ayrıldılar, bazıları da acil servis ekiplerimiz uçaktan çıkartmaya çalışıyor. Tahliye işlemi sürüyor.



177 yolcu, 6 mürettebat vardı. İniş sonucu, pist başından çıkarak araziye sürüklendi ve kırım oluştu. Sert bir iniş yaptığı ve hızını ayarlayamayıp, araziye sürüklendiği belirtildi. Pilotlarla irtibat kuramadık. 33'e yakın ambulans bölgeye hareket etti."

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Uçak mühendisi Doç. Kul: Düşüş nedeniyle parçalandığını düşünüyorum

Uçak mühendisi Doç. Dr. Haluk Kul, uçakta büyük bir yangın çıkmamasının mucize olduğunu belirterek, "Uçağın süratten dolayı değil, düşüş nedeni ile parçalandığını düşünüyorum. Uçak 5-6 metreden düşmüş gibi görünüyor. Kokpit takımına bakıyorum iniş takımını göremiyorum. İniş takımları içeri girdiyse, o bölgedeki yolcularda hasar olabilir" diye konuştu.

Öğretmen pilot Kazım Dikici: Çok nadir görülen bir olay

NTV yayınında kazayı değerlendiren öğretmen kaptan pilot Kazım Dikici de, olayın çok nadir görüldüğünü belirterek, şunları söyledi: "Bugün İstanbul'da hava alışılagelmedik biçimdeydi. Uçağımızın inme teşebbüsü anında çok sık görmediğimiz bir hadise gerçekleşmiş. Rüzgarın ters taraftan gelmesi, havanın kırılmasından dolayı inişte kontrolü kaybedebiliyorlar. İstanbul'da ciddi bir yağmur da vardı.