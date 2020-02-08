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Sabiha Gökçen'de parçalanan uçakta hayatını kaybeden Koçar ve Gençoğlu son yolculuklarına uğurlandı

08 Şubat 2020 16:03

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak üçe bölünen uçak kazasında hayatını kaybeden vatandaşlardan Alev Gençoğlu ve Zehra Bilgi Koçar, son yolculuklarına uğurlandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması sonucu yaşamını yitiren Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi memleketi Tekirdağ'da Alev Gençoğlu'nun cenazesi ise İstanbul'da toprağa verildi.

Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi cuma namazının ardından Malkara Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Gökhan Koçar, annesi Zülfiye Bilgi ile babası Cemil Bilgi, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP milletvekilleri Candan Yücer ve İlhami Özcan Aygun ile Koçar'ın yakınları da katıldı.

Uçak kazasında hayatını kaybeden 61 yaşındaki Alev Gençoğlu'nun cenazesi, İstanbul'da defnedildi.

Alev Gençoğlu için Kadıköy Erenköy Galip Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Gençoğlu'nun annesi Hayriye Gençoğlu, ağabeyi Hakan Gençoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sanatçı Erol Evgin ile vatandaşlar katıldı.

Gençoğlu'nun arkadaşı Dilek Parıldar, arkadaşının İstanbul'da düzenli muayene olduğu ancak İzmir'e taşınan doktoruna kontrole gittiğini, sabah gidip akşam dönmek üzere yola çıktığını söyledi. Parıldar, "Alev aslında 21.00 uçağı ile dönecekti ama biletini değiştirmiş. Maalesef kazada kendisini kaybettik. Büyük üzüntü içerisindeyiz." dedi.

Alev Gençoğlu'nun cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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