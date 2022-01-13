Sabancı Vakfı kısa film yarışması sanat yönetmeni Özbatur: Altı yıl öncesine göre bugün kocaman bir platform olduk

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Sabancı Vakfı'nın, 'Kısa Film Uzun Etki' sloganıyla bu yıl 6'ncısını düzenlediği kısa film yarışması'nın sanat yönetmeni Zeynep Özbatur Atakan ve ve yarışmanın jüri üyelerinden film yönetmeni Melikşah Altuntaş Ekşın’da Muammer Brav’ın konuğu oldu. Özbatur, yarışmayla ilgili düşüncelerini "Her yıl büyüyerek ilerliyoruz. Altı yıl öncesine göre bugün kocaman bir platform olmuş durumdayız” diyerek anlattı. Jüri üyelerinden Melikşah Altuntaş ise jüri üyeleriyle uyum içinde olduklarını belirterek "Çok havalı bir jüriydik. Yarışmada12 çok tatlı film izledik" diye konuştu.

Yarışma, 'Yeni Dünyada Yeni Meslekler' temasıyla bu yıl da online düzenlendi. 'Kısa Film Uzun Etki' sloganıyla altı yıl önce başlayan yarışmanın altı yıllık yolculuğunu, bu yılki teması ve yarışan filmler hakkında sanat yönetmeni Zeynep Özbatur Atakan ve ve yarışmanın jüri üyelerinden Melikşah Altuntaş Muammer Brav’ın sorularını yanıtladı.

"Altı yıl öncesine göre bugün kocaman bir platform olduk"

Yarışmanın ortaya çıkış hikayesini anlatan Zeynep Özbatur, projenin 2015 yılında kendisine geldiğini belirterek “Toplumsal farkındalık yaratmak üzere sinemanın da etkileyici gücünü kullanarak, üretebilen, sinemada kariyer yapmak isteyen insanlara bir fırsat olarak bu yarışma başladı. Bu yıl altıncısını yapıyoruz. Her yıl büyüyerek ilerliyoruz. Altı yıl öncesine göre bugün kocaman bir platform olmuş durumdayız” dedi.

"Uyumlu bir jüri vardı"

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması jürisi Melikşah Altuntaş ise yarışma kapsamında 'çok tatlı' 12 film izlediklerini belirterek yarışmaya ilişkin şunları söyledi:

"Pandemi her şeyin yapılması zor olduğu gibi film yapmanın da çok zor olduğu bir süreçte yapılmış 12 film izledik. Tabi yarışmanın teması “Yeni Dünyada Yeni Meslekler” başlıklı bir tema olduğu için o temaya uygun şekilde çekilmiş filmleri hepsi. Yaşları çeşitli aralıklarda değişen yönetmenlerin hem bugüne hem geleceğe, değişen ve dönüşen yeni dünya düzeninde mesleklerin nasıl dönüştüğüne dair fikirlerini görmek, kendi anlatım türlerinde de bunların bir sinemasal hikayelere dönüşmesini görmek çok eğlenceliydi. Karar vermesi pek zor olmadı açıkçası. Uyumlu bir jüriydi çünkü."

Jüri online ortamda filmleri izledi

Pandemi nedeniyle yarışma jürisinin yüz yüze buluşamadığını belirten Muammer Brav, Melikşah Altuntaş’a çevrimiçi ortamda buluşan "Jürinin karşılıklı fikir alışverişi oldu mu?" sorusuna Altuntaş, şöyle yanıtladı:

“Gerçeten çok havalı bir jüri vardı. Filmleri Cannes Film Festivali’nde ve Venedik’te yarışmış çok önemli bir yönetmen olan Michel Franco vardı, Blerta Basholli ve beni en heyecanlandıran Ingvar Sigurðsson isim vardı. Bu üç uluslararası üç yetenekli ismin yanında bir de Öykü Karayel var. Medarı iftiharımız. O yüzden çok havalı bir jüriydik. Çok iyi uyumlandık. Çok eğlenceli geçti benim için."

Altuntaş: Heyecan verici bir proje yazıyorum yakında

Altuntaş, uzun zamandır ara verdiği sinema programıyla ilgili ise “Çok severek yaptığım bir programdı. Bu pandemi süreci her şeyi etkilediği gibi sinema sektörünü de çok etkilediği için, filmlere ve yönetmenlere bir de ben vurmak istemedim bu süreçte. Çünkü o program tür itibariyle mizahi bir programdı. Çok özledim bende. Biraz her şey yoluna girdiğinde programa devam etmek istiyorum” dedi. Yazdığı yeni bir projesi olduğunun müjdesini veren Altuntaş, projenin çok heyecan verici olduğunu söyledi.

"3 günlük kampta yarışmacılar sektörle tanışıyor"

Zeynep, bütün finalistlere üç günlük bir kamp verdiklerini belirten Zeynep, bu kampta yarışmacıların sektörle tanışmalarını sağladıklarını ifade etti.

Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak 'Sosyal Etki Jürisi' kurduklarını söyleyen Özbatur, sivil toplumdan sinema dünyası dışında sanatsal boyutunu tamamen bir ana jürinin yaptığı ama sosyal etkisinin de nasıl olduğunu gelen filmlerde gören bir jüri yaptık. O da çok önemli bir katkı oldu” diye anlattı.





Ödül töreni dün çevrimiçi olarak gerçekleşti ve kazananlar ödüllerine kavuştu. İşte yarışmanın kazananları;

- Birincilik ödülü 'Ziyaretçi' isimli filmiyle Zafer Geyikçi'nin oldu. 'Kırmızı Elbise' filmiyle ikinci Emre Sezgin olurken 'Yaren' filmiyle Said Sakıp Demir üçüncü oldu.





