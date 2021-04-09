Sabancı Ailesi en zenginler listesinden neden düştü?

Forbes dergisi tarafından açıklanan Türkiye’nin en zenginleri listesini inceleyen T24 ekonomi yazarı Barış Soydan, Sabancı Ailesi’nin hiçbir üyesinin sıralamaya girememesine dikkat çekti. Soydan, “Geçmişte zenginlik deyince akla Koç’lar ve Sabancı’lar gelirdi. Forbes’ın en zenginler listesinde Koç Ailesi’nin üyeleri yerlerini koruyor ama artık Sabancılar’ı göremiyoruz” dedi.

Soydan, durumun iki nedeni olduğunu belirterek, bunların "İkinci kuşağın lideri Sakıp Sabancı ile kardeşi Özdemir Sabancı’nın erken denebilecek yaşta ölümü sonrasında kardeşlerin ve kardeş çocuklanının dağılması ve Holding’in sanayideki payını azaltması" olduğu görüşünü savundu.

"Adeta kopçası kopan kolyenin incileri gibi Sabancı Ailesi de dağıldı”

Kardeşlerden Şevket Sabancı ile çocukları Emine Sabancı Kamışlı ve Ali Sabancı’nın ayrılıp kendi şirketleri olan Esas Holding’i kurduğunu, Özdemir Sabancı’nın oğlu Demir Sabancı’nın da kozmetik zinciri Gratis’i kurarak kendi yolunu çizdiğini dile getiren Soydan, “Adeta kopçası kopan kolyenin incileri gibi Sabancı Ailesi de dağıldı” dedi.

Sakıp Sabancı’nın çok önem verdiği Sasa, Bossa, Yünsa gibi fabrikaların satıldığını hatırlatan Soydan, Holdingin amiral gemisi olan Akbank ve Enerjisa’nın gelirlerinin Türk Lirası cinsinden olduğunu, doların hızlı değer kazandığı çalkantılardan Sabancı Holding’in olumsuz etkilendiğini vurguladı. Soydan, buna karşılık Koç Holding’in ihracata ağırlık verdiğini ve Arçelik, Tofaş, Ford Otosan gibi döviz geliri olan şirketleri sayesinde krizlerden çok daha az etkilendiğini ifade etti.