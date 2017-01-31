Saba Tümer ve Nilgün Belgün'ün THY isyanı

Söyleşi ve etkinliklere katılmak için Pazar günü Van’a gitmek isteyen Saba Tümer ve Nilgün Belgün, Türk Hava Yolları'na (THY) isyan etti. 2 saat sürmesi gereken yolculuk, hava koşulları ve görevlilerin yerinde olmaması nedeniyle saatler sürünce, Tümer ve Belgün yayınladıkları video ile THY’yi sert bir dille eleştirdiler. Saba Tümer sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, uzun süre hava bile alamadan uçakta bekletildiklerini söylediler. Tümer yayınladığı videonun yanı sıra, “Tüm yolcuların en değerli şeyini zamanını çaldın tecrübesizliğin ve saygısızlığından dolayı #thy! hem #thy hem de Erzurum yer hizmetlerinden şikâyetçiyiz!” şeklinde mesaj attı.