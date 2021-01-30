Saadet Partisi'nden canlı yayında ittifak açıklaması: Raydan çıkmış bir trenin hızını artırmak sadece felaketi artırır

Saadet Partisi, Cumhur İttifakı'na katılacağı iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

HaberTürk'te yayınlanan 'Enine Boyuna' programına telefon ile bağlanarak "Son gelişmelerden Saadet Partisi'nin konum değiştirdiğini çıkarmak anlamsız olur" diyen Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, herhangi bir ittifakın söz konusu olmadığını dile getirdi.

"Raydan çıkmış bir trenin hızını artırmak sadece felaketi artırır" ifadelerini kullanan Aydın, sözlerinin devamına "Bizim Saadet Partisi olarak hem 18 yıldır hem de son 3 yıldır Türkiye'ye ilişkin çekincelerimiz ortadadır. Ancak siyaset yapıyoruz, nasıl sayın Cumhurbaşkanı bir ziyarette birtakım amaçlar güdüyorsa, bizim de güttüğümüz amaçlar vardır" dedi.