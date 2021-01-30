T24 LogoT24 Logo
Haberler

Saadet Partisi'nden canlı yayında ittifak açıklaması: Raydan çıkmış bir trenin hızını artırmak sadece felaketi artırır

"Bizim Saadet Partisi olarak hem 18 yıldır hem de son 3 yıldır Türkiye'ye ilişkin çekincelerimiz ortadadır"

30 Ocak 2021 09:16

Saadet Partisi, Cumhur İttifakı'na katılacağı iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

HaberTürk'te yayınlanan 'Enine Boyuna' programına telefon ile bağlanarak "Son gelişmelerden Saadet Partisi'nin konum değiştirdiğini çıkarmak anlamsız olur" diyen Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, herhangi bir ittifakın söz konusu olmadığını dile getirdi.

"Raydan çıkmış bir trenin hızını artırmak sadece felaketi artırır" ifadelerini kullanan Aydın, sözlerinin devamına "Bizim Saadet Partisi olarak hem 18 yıldır hem de son 3 yıldır Türkiye'ye ilişkin çekincelerimiz ortadadır. Ancak siyaset yapıyoruz, nasıl sayın Cumhurbaşkanı bir ziyarette birtakım amaçlar güdüyorsa, bizim de güttüğümüz amaçlar vardır" dedi. 

ETİKETLER

Saadet Partisi Sözcüsü Birol AydınCumhur İttifakıSaadet Partisiittifak tartışmalarıcanlı yayınhaberertürk

Diğer Videolar

Gergerlioğlu'nun Meclis'teki 'adalet nöbeti' 3. gününde: Vekilliğim kağıt üstünde düşürüldü; bu kararı tanımıyorum

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Gergerlioğlu ve HDP’ye yapılanlar hepimizin utancı; sine-i millet diyorlar, muhalefet Meclis'te yok ki!

Canlı yayında 'arkadaşımın aşkısın' tartışması: Seren Serengil yayını terk etti

Hollanda seçimlerinde liberal solun lideri Kaag'ın sevinç anları

İmamoğlu'na Edirnekapı Şehitliği'ndeki mezarlara karanfil bıraktığı sırada tepki gösteren kişinin eski İSMEK sorumlusu olduğu ortaya çıktı

Gergerlioğlu'nun Meclis'teki 'adalet nöbeti' dün de sürdü: Ailemizden ayrıyız ama demokrasi için buna değer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İmamoğlu Edirne Şehitliği'ndeki mezarlara karanfil bırakırken gazi yakını olduğunu iddia...

“Merkez Bankası beklenmedik faiz kararıyla ABD’yle kriz ve enflasyona karşı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ayasofya İmamı Boynukalın: Hakkımda söyledikleri yanlış olsa da Özlem Hanım...

Abdulkadir Selvi: Milletvekilliğinin düşürüldüğü, partilerin kapatıldığı bir iklimi değil, özgürlüklerin...

İBB AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu:...

Bülent Uygun'dan "Erdoğan" açıklamaları: Mustafa Kemal Atatürk mezarından kalksa, Atam...

Nagehan Alçı: Sanıyorum polis Gergerlioğlu’nu tutuklamak için bulunduğu kata girecek...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İmamoğlu Edirne Şehitliği'ndeki mezarlara karanfil bırakırken gazi yakını olduğunu iddia...

“Merkez Bankası beklenmedik faiz kararıyla ABD’yle kriz ve enflasyona karşı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24