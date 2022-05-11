Saadet Partisi Konya milletvekilinden Erdoğan'a faiz eleştirisi: Hani siz faize karşıydınız; değiştirmek istediğiniz ne varsa ona dönüştünüz

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kredi faizi açıklamasını eleştirdiği konuşması gündem oldu. Karaduman konuşmasında AKP ve Erdoğan'a yönelik olarak "Hani siz faize karşıydınız. Hani haksız kazanca karşıydınız. Nerede kaldı sizin adil düzen idealleriniz. Spor Toto sponsorluğunda imam hatip okulu açmak, ilahiyat fakülteleri, camiler açmakmıydı sizin hedefiniz. Değiştirmek istediğiniz ne varsa ona dönüştünüz" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı’ndan sonra yaptığı, “İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz” açıklamasını Meclis kürsüsünden eleştirdi.

"18 yılın sonunda adalet ve kalkınmayı mumla aratır hale getirdiniz"

“Hani siz faize karşıydınız. Hani haksız kazanca karşıydınız. Nerede kaldı sizin adil düzen idealleriniz" diyen Karaduman şunları kaydetti:

"Spor Toto sponsorluğunda imam hatip okulu açmak, ilahiyat fakülteleri, camiler açmakmıydı sizin hedefiniz. Değiştirmek istediğiniz ne varsa ona dönüştünüz. Yola çıkarken adalet ve kalkınmadan bahsettiniz. 18 yılın sonunda adalet ve kalkınmayı mumla aratır hale getirdiniz. Yola çıkarken "3Y ile mücadele edeceğiz" dediniz. Yolun sonunda yasaklara, yoksulluğa ve yolsuzluğa mahkum ettiniz."