Saadet Partisi'nden yeni video: Göz var, izan var; ışıltı yok!

Saadet Partisi tarafından "Göz var, izan var; ışıltı yok!" notuyla paylaşılan videoda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Rakamlar çok iyi. Gözlerimin içine bakar mısınız Gülçin Hanım. Ne görüyorsunuz gözlerimde? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır" sözlerine göndermede bulunuldu.

Videoda Bakan Nebati'nin ilgili sözlerinin olduğu anlar gösterilirken ekonomik gidişattan ve yoksulluktan dert yanan vatandaşların isyanı da arka fonda duyuldu.

TIKLAYIN - Sunucunun 'Dövize endeksli TL mevduat sistemine talep nasıl?' sorusuna Bakan Nebati: Gözlerimin içine bakın Gülçin Hanım, ne görüyorsunuz