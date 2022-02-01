Saadet Partisi: Aç uyuyan çocuklar aşkına uykular kaçırmanın vakti geldi

Saadet Partisi, Adil Devlet Adil Paylaşım Seninle Olur' sloganıyla başlattığı kampanyasının tanıtım videosunu 'İnsanca Yaşam' etiketiyle paylaştı. Partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da videoya "Hürriyete, adalete, liyakate ve mutlu yarınlara inanıyoruz!" notuyla paylaştı.

Saadet Partisi’nin yeni kampanyasının tanıtımını dün İstanbul Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda yaptı. Video, "İnanç, düşünce ve ifadeye özgürlük! Emeklere hakkıyla karşılık! Kanun önünde eşitlik! Paylaşımda adalet!" notuyla paylaşıldı.

"Bu düzene boyun eğmek yok"

Partinin Twitter hesabından paylaşılan kampanya tanıtım videosunda “Aç uyuyan çocuklar aşkına uykular kaçırmanın vakti geldi. Gençlere kaygı, öğrenciye işsizlik, işçiye açlık bırakılmasına katlanmak yok. Yasaklar getiren, yoksulluğu görmezden gelen, çalışanı mağdur, emekliyi mahcup eden bu düzene boyun eğmek yok. Milli Görüş'ün kararlı duruşu var. Bu topraklar yandaşın değil, her vatandaşın cennet vatanı. Devletin itibarı bahanesiyle milletten alınanları, yeniden millete teslim edeceğiz. Vatandaşın hakkını yandaşına pay edenlere karşı adil paylaşım diyoruz” ifadeleri yer aldı.

Karamollaoğlu videoyu kendi hesabında paylaştı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise Twitter hesabından paylaştığı videoya, “Hürriyete, adalete, liyakate ve mutlu yarınlara inanıyoruz! Adil devlet ve adil paylaşım istiyoruz” notunu düştü.