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Saadet Partili İslam'dan AKP'lilere: Zulüm ediyorsunuz ve zalimsiniz!

01 Kasım 2018 15:40

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cihangir İslam, TBMM'nin dün yapılan bir oturumundaki konuşmasında kanun hükmünde kararname ile ihraç edilenlerin iktidar tarafından 'sivil ölü haline getirildiğini' söylerken konuşmasını engellemeye çalışan AKP'lilere "Zulmediyorsunuz ve zalimsiniz. Bunu her dem suratınıza haykıracağız” ifadeleriyle tepki gösterdi. AKP'lilerin İslam'a tepki gösterdiği konuşmadan bir kısım şöyle: Ortada bir çatışma varsa bu illa doğru ile yanlışın çatışması değildir, doğru ile yanlış çatışır, yanlış ile yanlış da çatışır; batıl ile batıl da çatışır. 15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede. Neydi? Menfaat kavgasıydı. Devleti parsellediniz ve bunun hesabını vermediniz. Allah için bunlara İslamcı falan demeyin, bunlar Makyavelist, bunlar Oportünist bunlar beceriksiz, bunlar dünyaya yapıştılar ve acısını şimdi milletten çıkartıyorlar, değerli arkadaşlarım. Ne oldu 15 Temmuzda? Burada 4 parti aslanlar gibi imza verdi, Yenikapı'ya giderken HDP'den kurtuldunuz, Anayasa'yı referanduma giderken CHP'den kurtuldunuz ama bugün MHP'ye ihtiyacınız olduğu için MHP'yle yan yana duruyorsunuz. Siz kadim kıymet bilmez, siyaseten nankörsünüz, nankör. 15 Temmuz bahane, bütün muhaliflerinizi, dürüst insanları, hakkı söyleyenleri, zulmünüzü yüzünüze söyleyenleri tasfiye ediyorsunuz. Bakın, "liberal", "komünist", "milliyetçi", "Türkçü", "irticacı" diyerek geçmişte çok şeyler yapıldı bu ülkede. Şimdi de siz uydurdunuz, FETÖ'cü, iltisaklı, irtibatlı. Nedir FETÖ? FETÖ'cü nedir? Alparslan Kuytul'u niye içeri attınız? Sıra öbür cemaatlerde mi, Nakşilerde mi, Kadirilerde mi?

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