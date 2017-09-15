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Rusya'da Matilda filmi tartışma yarattı, stüdyoya saldırı düzenlendi!

15 Eylül 2017 13:05

Rusya'nın en büyük sinema zinciri gelen tehditler üzerine Matilda'yı gösterimden kaldırırken, yönetmenin avukatının ofisi önündeki araçlar da ateşe verildi. Yönetmenin stüdyosuna da Molotof kokteyliyle saldırı düzenlendi. Ancak ödüllü yönetmen Aleksey Uchitel'in geri adım atmaya niyeti yok. "Kimsenin bu filmi yasaklamaya hakkı yok" çıkışı yapan Uchitel, "Bu film gösterime girmeli. Evet tartışmalar olacak. Bunu bekliyorum ve buna hazırım" dedi. Filmde, Rus prens ile balerin arasındaki aşk hikayesini anlatılıyor. 2. Nicholas, Rusya'nın son çarıydı ve şimdi 'Ortodoks bir aziz' olarak görülüyor. Bu aşkın en mahrem hallerini de gösteriyor. Yarı Polonyalı dansçı Matilda Kshesinskaya'nın günlüğünde yazanlara dayanıyor.

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Rusya&#39;da Matilda filmi tartışma yarattıstüdyoya saldırı düzenlendi!

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