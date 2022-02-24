Rusya, Ukrayna'yı işgal ediyor; sahadaki son gelişmeler ne, bundan sonra ne olacak?

Rusya ve Ukrayna arasında aylardır devam eden gerilimin ardından dün gece saatlerinde Rusya, Kiev başta olmak üzere birçok şehre askeri operasyon başlatarak Ukrayna işgalini resmen başlattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yerel saat ile sabah 6 sularında yaptığı açıklamasında Ukrayna'ya yönelik yeni bir "özel askeri operasyon" başlatıldığını belirtirken; amaçlarının Ukrayna'yı "işgal etmek değil silahsızlandırmak" olduğunu belirtti. Putin, "Ukrayna'yı Nazilerden arındıracağız" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Putin'in topyekûn işgal başlattığını" ve Ukrayna şehirlerine topçu ateşi yapıldığını bildirdi.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi, Türkiye'den Boğazları Rus gemilerine kapatmasını isterken, Kiev askeri ve mali yardım çağrısında bulundu.

Avrupa ülkeleri ise savaşı, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın en kara günü olarak niteledi. ABD Başkanı Joe Biden, "Dünya, Rusya'dan hesap soracak" açıklamasında bulunarak ağır yaptırımlar uygulanacağını söyledi.

Peki Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'ye kısa, orta, uzun vadede etkileri neler olacak?

Sahada yaşanan son gelişmeler neler?

Türkiye ekonomisi bu savaştan nasıl etkilenir?

T24 Dış Politika Analisti Barçın Yinanç ve T24 Dış Politika editörü M. Kaan Kurutuluş, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve bundan sonra beklenen gelişmeleri yorumluyor.

T24 Dış Politika Analisti Barçın Yinanç ve T24 Dış Politika editörü M. Kaan Kurutuluş, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeleri ve bundan sonraki olasılıkları 'Dış Politika ile İçli Dışlı'da yorumladı.