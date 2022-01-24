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Rusya’da küvet ile sahibi arasındaki 'kovalamaca' kamerada

Tomsk kentinin bir sakini, kaygan yol üzerinde elinden kaçırdığı küveti uzun süre kovaladı

24 Ocak 2022 14:18

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Tomsk kentinin bir sakini, kaygan yol üzerinde elinden kaçırdığı küveti uzun süre kovaladı.
 
Tomsk kentinin bir sakini, taşıdığı küveti kaygan yol üzerinde elinden kaçırdı. Adam, buz tutmuş meyilli yolda uzaklaşmaya başlayan küvetin peşinden uzun süre koştu. Kameraya takılan olayın videosu, Incident Tomsk sitesinin Telegram kanalında yayınlandı.
 
Videoda adam, uzaklaşan küvetin peşinde koşarken görülüyor. Adam bir ara küveti neredeyse yakalıyor, fakat kayıp düşüyor, bunun sonucunda küvet daha da hızlanıyor ve kovalamaca, tesadüf eseri hiçbir aracın bulunmadığı kavşağa kadar devam ediyor. Bu arada yol üzerinde bulunan bir çocuk, küvetin çarpmasından kıl payı kurtuluyor.
 
 
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