Rusya’da küvet ile sahibi arasındaki 'kovalamaca' kamerada

Videoda adam, uzaklaşan küvetin peşinde koşarken görülüyor. Adam bir ara küveti neredeyse yakalıyor, fakat kayıp düşüyor, bunun sonucunda küvet daha da hızlanıyor ve kovalamaca, tesadüf eseri hiçbir aracın bulunmadığı kavşağa kadar devam ediyor. Bu arada yol üzerinde bulunan bir çocuk, küvetin çarpmasından kıl payı kurtuluyor.