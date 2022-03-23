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Rus kozmonot kıyafet rengini değiştirdi

Oleg Artemiev’in sarı hakim renkli kıyafet yerine Rus bayrağı hakim koyu mavi kıyafet giydiği görüldü

23 Mart 2022 20:31

Dünya basınında ‘Ukrayna Bayrağı renklerinde uzay kıyafeti giydikleri’ için tartışma konusu olan 3 Rus kozmonottan Oleg Artemiev, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) canlı olarak Moskova belediye meclisi toplantısına bağlandı. Bağlantı sırasında Artemiev’in sarı hakim renkli kıyafet yerine Rus bayrağı hakim koyu mavi kıyafet giydiği görüldü.

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