Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden Rus kozmonotlar, Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan uçuş tulumları giydi

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Uluslararası Uzay İstasyonu'na(ISS) dün varan 3 Rus kozmonotun üzerinde mavi detaylar bulunan sarı uçuş tulumları giydiği görüldü. Rus kozmonotların kıyafetleri insanların aklına Ukrayna bayrağını getirdi.

Rus uzay ajansı Roscosmos kozmonotları Oleg Artemyev, Denis Matveyev ve Sergey Korsakov, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden bir Soyuz MS-21 ile cuma akşam TSİ 18.55'te fırlatıldı. 3 saat sonra kozmonotları taşıyan araç, ISS'le kenetlendi.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in aktardığına göre kozmonotların uzay aracından çıkarken mavi giyindiği görüldü. Üç kozmonot da ISS'e girdikten sonra sarı-mavi uçuş tulumuna geçiş yaptı.

Kozmonotlar, ISS'e girdikten sonra aileleriyle konuşma fırsatı bulduklarında Artemyev'e uçuş tulumları soruldu. Artemyev, her ekibin kendi tulumlarını seçtiğini söyledi.

Artemyev, "Seçme sırası bizdeydi. Ama elimizde çok fazla sarı materyal birikmişti ve o yüzden kullanmamız gerekti. O yüzden sarı giymek durumunda kaldık" dedi.