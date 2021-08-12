Burgazada'da yaşamını yitirmişti; Makar Fedorovich Ragin'in ailesi tespit için DNA testi istedi

İstanbul’da 10 Ağustos’ta Burgazada açıklarında cansız bedeni bulunan Rus öğrencinin ailesi cesedi teşhis için Adli Tıp Kurumu’na geldi. Cesedin tanınamaz halde olması üzerine cenazeyi kabul etmeyen aile DNA testi yaptırdı.

Rus öğrenci Makar Fedorovich Ragin adlı Rus öğrenci 16 Temmuz sabahı Litvanya’dan Türkiye’ye gelmiş, 28 Temmuz günü Adaları gezmek için kaldığı otelden ayrılan öğrenciden haber alınamamıştı. Ekipler 10 Ağustos’ta Burgazada açıklarında bir ceset buldular. Üzerinden çıkan kimliğe göre cesedin Rus gence ait olduğunu tespit ettiler. Cenazeyi almak için aile Adli Tıp Kurumu’na geldi. İçeride Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemler sırasında cesedin tanınamaması üzerine aile cenazeyi kabul etmedi. Oğullarından gelecek müjdeli haberi bekleyen aile umutlarını korurken DNA testi yaptırdı.

"Oğulları hayatta olduğuna yönelik hâlâ umutları var"

Aile adına konuşan tercüman Aygül Pashayeva, ailenin umudunu koruduğunu ifade ederek, “Aile oğlu olarak kabul etmiyor ceset tanınır bir halde değil çürüme başladığı için hiçbir şey belli olmadığı için teşhis edemedik. Aile üzgün ama üzülmek de istemiyorlar çünkü kabul etmiyorlar bu durumu. Oğullarının hayatta olduğuna yönelik hala umutları var. DNA testi yaptık sonucu bekleyeceğiz” dedi.