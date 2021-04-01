RTÜK Başkanı Şahin, "Hiç talimat gelmiyor mu?" sorusunu yanıtladı

Haber Global'de yayınlanan ve gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programında verilen cezalar kast edilerek "Talimat geliyor mu?" sorunu yanıtlayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Bir bakan da olabilir bu, bir STK'nın başkanı da olabilir, bir vatandaş da zaten bizi arayarak şikayetim var diyebiliyor ki. Ama bir bakan dediği için bir kuruluşa ceza vermemiz bu dediğim sistemde mümkün mü?" dedi.

Cumhurbaşkanı tarafından kendilerine bir talimat gelmediğini ifade eden Şahin, "Kurulumuz benimle birlikte 9 kişi. Üyelerimizin tamamı Meclis tarafından seçilir. AK Parti'den 4, CHP'den 2 tane, 2 tane MHP'den, 1 tane de HDP'den gelen arkadaşımız var" ifadelerini kullandı.

Şahin "Neden sürekli muhalif kanallar ceza yiyor?" sorusuna ise "Muhalif kanalların tamamı ceza yemiyor ki 6112 sayılı kanuna göre aykırılık tespit edilen programlar ceza yiyor" diye konuştu.

Şahin, 20'nin üzerinde kanala ceza verildiğini ve içinde iktidara yakın kanalların da olduğunu söyledi.