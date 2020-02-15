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Rolden role girerek 81 kişiyi dolandırdı

15 Şubat 2020 16:35

Sesini değiştirerek kendisini hem avukat, hem tacize uğrayan kadın hem de uzlaştırmacı olarak tanıtan E.Y. ve çetesi dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı. 

Ankara Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı telefonda kendisini 'avukat', 'tacize uğrayan kadın' ve 'uzlaştırmacı' olarak tanıtan kişilerce dolandırıldıklarını ileri süren vatandaşlar şikayeti üzerine soruşturma başlattı. 

Başsavcılığın talimatı üzerine Ankara Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurların ifadeleri doğrultusunda teknik takip başlattı. 4 ay süren teknik takip sonucunda polis 5 kişilik dolandırıcılık şebekesini İstanbul Çekmeköy'de gözaltına aldı. Zanlılardan 4'ü tutuklandı. 

'Taciz mesajı' yalanı

Kadın sesiyle konuşan ve kendisini genelde Emel ya da Serap olarak tanıtan E.Y'nin "Bana cinsel taciz mesajları attınız. Konuyu avukatım takip ediyor. Uzlaşmak istiyorsanız avukatımla görüşmeniz gerekiyor" dediği belirlendi. Mağdurun 'uzlaşmacı avukat' diye aradığı telefona farklı bir sesle çıkan kişi her seferinde yine E.Y. oldu. Sesini yine değiştirip kendisini 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtan E.Y.'nin bu kez de "Uzlaşmak için para ödemeniz gerekiyor, ödeme yapmadığınız takdirde ceza alırsınız" diyerek, vatandaşları  dolandırdığı saptandı.

E.Y.'nin eski eşi de ihbar etti

Polisin çalışması sonucu eski eşi E.Y.'nin gözaltına alındığını öğrenen A.Y. de ihbarda bulundu. A.Y., uzun zamandır dolandırıcılık suçunu işlediğine tanıklık ettiği, kadın sesi dahil farklı seslerde telefonda mağdur vatandaşlarla konuşurken çektiği eski eşinin videolarını polise delil olarak sundu.(İHA)

 

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