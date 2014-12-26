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Roboski’den geride kalanlar: Gökten insan ve hayvan parçaları yağıyordu

26 Aralık 2014 18:04

Roboski'de Türk savaş uçaklarının 34 kişiyi bombalayarak öldürmesinin üzerinden 3 yıl geçti. Roboski'de "Geride Kalanlar" adalet aramaya devam ediyor. Bağımsız gazeteci Işıl Sarıyüce, yapımcı Enis Durak ve akademisyen Behlül Özkan Roboski'ye giderek Geride Kalanlar'la görüştü. Yaralar sarıldı mı, talepler ne, hayat normale döndü mü, dönebilir mi sorularına cevap aradı. Belgeselde TBMM Uludere Araştırma Komisyonu üyesi milletvekili Levent Gök ve gazeteci Ayşenur Arslan da medyanın nasıl susturulduğunu anlatıyor.

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