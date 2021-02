Roboski Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı: "Bu olay hala Ankara'nın karanlık dehlizlerinde kalmaya devam ediyor"

Roboski Katliamı, Roboski'de düzenlenen anma yapıldı. Anmaya katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki heyet, açıklamalarda bulundu. Anmada konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Bu olay Ankara'nın karanlık dehlizlerinde kalmayacak demiştiniz ancak bu olay hala Ankara'nın karanlık dehlizlerinde kalmaya devam ediyor" dedi.

"Bu bir kaza değil elbette ki, bu açık bir katliamdır. Devletin, hükümetin bilerek ve isteyerek Roboski halkının üzerine bombalar yağdırdığı bir katliamdır" diyen Buldan, "Bu coğrafyada buna benzer katliamlar yapıldı. Maraş Katliamı, Dersim Katliamı, Zilan Katliamı, Roboski Katliamı'ndan farklı değildir. Bizi en çok öldüren şey Kürt'e karşı yapılan hukuksuzluktur. Bizi en çok öldüren Kürt düşmanlığı politikasıdır" ifadelerini kullandı.

Roboski’deki mezarlıkta yapılan anmaya HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDK Eş Sözcüsü İdil Uğurlu, DBP Eş Genel Başkanları Saliha Aydeniz ve Keskin Bayındır, HDP Sözcüsü Ebru Günay, milletvekilleri Sezai Temelli, Nuran İmir, Hüseyin Kaçmaz, Hasan Özgüneş, Kemal Bülbül, Alican Önlü, Tayip Temel ve Feleknas Uca katıldı. Anmada Roboskili aileler adına Zeki Tosun ile Pervin Buldan konuştu.

TIKLAYIN - Sezgin Tanrıkulu: Roboski'nin sorumluları şu anda hükümetin her yerindeler

Buldan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bizim ülkemizde bu suçu işleyenler, korundular, kollandılar, cezalandırılmadılar"

"Dünya'nın herhangi bir ülkesinde o ülkeyi yönetenler, kendi yurttaşının bırakının canını tırnağına zira gelse onurlu bir şekilde istifa ederler. Bizim ülkemizde bu suçu işleyenler, korundular, kollandılar, cezalandırılmadılar. Her şey bilinmesine rağmen Milli Güvenlik Toplantısı kararı ile bu katliamın gerçekleştirilmesi bilinmesi rağmen bu ülkenin savaş uçakları ile bu ülkenin insanlarının bombalanmasına rağmen o dönemin başbakanı, o dönemin bütün sorumluları bilinirken hiçbir işlem yapılmaması, yargı önüne çıkarılmaması elbette ki Kürt düşmanlığının bir halka yapılan zulmün göstergesidir. Her şey ortadayken, 34 insanımızın canı bile isteye alınırken, bu katliamı gerçekleştirilenler yargı önüne çıkarılmadılar. Roboski tarihimizin en acılı katliamlarından biridir. Bu mesele çözülene kadar siyaseten bu süreçte hukuken de yapılması gereken ne varsa yapacağımızın bilinmesini istiyorum. Roboskili aileler AYM'ye başvurmuş ancak irtibatta olan Şırnak Barosu eksik evrak vermesi sebebi ile AYM dosyayı kabul etmemiştir. Ailelerimiz davayı AİHM'ye taşımıştır ancak mahkeme Türkiye'deki iç hukuk yolları tükenmediği gerekçesiyle davayı kabul etmemiştir. O dönemin Şırnak Barosu'nun büyük eksiklikler yaptığı, yetersiz kaldığı ortadır. HDP olarak bizim de hukuken eksik kaldığımız yerler olmuştur. Ancak her şey bitmiş, her tükenmiş anlamına gelmemelidir. "

TIKLAYIN - CHP’li Tanrıkulu, Roboski Katliam'ının kronolojisini paylaştı...

"Devran bitecek, AKP elbette gidecek"

"Devran bitecek, AKP elbette gidecek. AKP'nin gitmesi ile yeni hükümetler bu işin peşini bırakmayacaklar. Yaşadığımız büyük bir eksiklik var. Hukuk Komisyonumuzun yapmış olduğu eksiklikleri telafi etmek zorundayız. AİHM'nin Selahattin Demirtaş hakkında vermiş olduğu karar Roboski dosyasını da yakından ilgilendiren bir karardır. Türkiye'de yaşanan bütün hukuksuzlukların, Kürt halkına yapılan haksızlıkların tamamını kapsayan önemli bir karardır. Bu karar doğrultusunda bütün davaların, bütün dosyaların bu kararla birlikte bir şekilde telafi edilmesi elbette mümkündür. Siyasi iradeye açık bir çağrı yapmak isteriz. Bu sayfayı yeniden açmak zorundasınız. "

Erdoğan'ın sözünü hatırlattı

"Bu olay Ankara'nın karanlık dehlizlerinde kalmayacak demiştiniz ancak bu olay hala Ankara'nın karanlık dehlizlerinde kalmaya devam ediyor. O karanlık dehlizlerden bir an önce bunu çıkarmak sizlere yeni bir sayfa açar. Katliamın yapıldığı günün ertesinde bu ülkede o gün başbakan olan Erdoğan şöyle demişti, "Devlet halkını bombalamaz" Olayın üzerini kapatmak ve sorumluları korumak adına yapmıştı. Emri verenler, bombaları atanlar belliydi. Buna rağmen iki yüzlülükle "Devlet halkını bombalamaz" diye açıklama yapanlar "Bu olay karanlık dehlizlerde kalmayacak" açıklamasını yapmıştı."