Sezgin Tanrıkulu: Roboski'nin sorumluları şu anda hükümetin her yerindeler

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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, F-16'ların bombardımanı sonucu Şırnak Uludere'nin Ortasu köyünde(Roboski) 34 kişinin öldüğü Roboski Katliamı’nda sorumlu olan isimlerin şu anda hükümette yer aldıklarını söyledi.

Olayın yaşandığı 2011'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İstihbarat Daire Başkanlığı görevinde bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olduğunu hatırlatan Tanrıkulu, "Sınır ötesi operasyon yapmak için mutlaka başbakanın onayı gerekir, onun onayı var burada. Dolasıyla hem siyasi hem hukuki olarak sorumludur. Başbakan, Milli Savunma Bakanı, Genel Kurmay Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı sorumlu olursa nasıl aydınlatılacak. O nedenle aydınlatılmadı" dedi.

"Sorumlular hükümetin her yerindeler" diyen Tanrıkulu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın o dönemde İstihbarat Daire Başkanlığı görevinde bulunduğunu belirterek "Hulusi Akar'ın birinci derecede sorumluluğu var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o dönemde söylediği "Bu olayın failleri Ankara'nın karanlık dehlizlerinde kaybolmayacak" sözlerini hatırlatan Tanrıkulu, "Failler kendileri olduğu için kaybettiler. Ama biz bütün açıklığı ile ortaya koymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Roboski Katliamı’nın hesabını mutlaka soracaklarını söyleyen Tanrıkulu, "Sizlere söz veriyoruz, bizim iktidarımızda bu soruşturma yeniden başlatılacak, o failler mutlaka yargı önüne çıkacak. İlk seçimlerde bu iktidar gidecek, bu halkın iktidarı gelecek ve Roboski'nin faillerinden hesap soracağız. Yargıyı bağımsız hale getireceğiz, yargı önünde boyunlarını bükmüş fotoğrafları sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.

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Siyasilerden Roboski mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Uludere Katliamı'na ilişkin açıklamada bulundu. Twitter üzerinden yaptığı açıklamada yaşananlar için "Yakın tarihimizin acı hadiselerinden" ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, "Roboski Katliamı’nın üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen hâlâ tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması üzüntü vericidir" dedi.

Açıklamasında "Artık bu ülkede acılar üzerinden siyaset yapılmamalı" diyen Karamollaoğlu şöyle devam etti: "

Acılar ayrılığa vesile yapılmamalı ve acı üzerinden asla yarışma havasına girilmemelidir. Herkes bilsin ki; Madımak da bizim acımızdır, Başbağlar da bizim acımızdır, Roboski de bizim acımızdır! Biz, evlatlarını, eşlerini ve kardeşlerini kaybeden tüm vatandaşlarımızın acısını ayrım yapmaksızın paylaşır, yüreğimizde hissederiz."