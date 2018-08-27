Rize'den Trabzon'a yüzen boğanın sahibi kararını verdi: Komando olmaya aday

Rize'nin İyidere ilçesinde bayramın birinci günü hayvan pazarından kaçan, bayramın dördüncü günü de Trabzon'un Sürmene ilçesi sahilinde denizde bulunup, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan kurbanlık boğanın sahipleriaçıklamalarda bulundu. İyidere'den 23 kilometre uzaklıktaki Sürmene'ye yüzerek geldiği ifade edilen boğanın ortaklarından Metin Yalçın, "Denizde gemi gibi yüzüyordu. 3 gün denizde kaldı, yüzmede ülkemizi en iyi şekil de temsil eder. Danamız komando olmaya aday" dedi. Hayvana 'Kara şahin' adını verdiklerini söyleyen diğer ortak Zekeriya Balık ise "Bu olanlardan sonra hayvanın kesmeye belki de kimsenin gönlü razı gelmez. 3 gün suda kaldı, o kadar yüzdü. Yani 'Kara şahin yüzdü'. Şimdi ahırda ona iyi bakmaya çalışıyoruz" diye konuştu.