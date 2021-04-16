T24 LogoT24 Logo
Haberler

Rize'de 'Zorunlu olmadıkça hastanelere başvurmayın' çağrısı

"İlimizde hastanelerde yaşanan yoğunluğun azalması gerekiyor"

16 Nisan 2021 11:41

‘Çok yüksek riskli iller’ arasında da yer alan Rize’de, yoğun bakım doluluk oranı artışıyla polikliniklere gelen hasta sayısı da yükselişe geçti. İl Sağlık Müdürlüğü, iş yükünün arttığını duyururken, zorda kalınmadıkça hastanelere başvurulmamasını istedi.

Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nce kentteki yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80’leri aştığı, artan iş yükü nedeniyle zorda kalınmadıkça hastanelere başvurulmaması çağrısında bulunuldu.

Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, konuya ilişkin açıklamasında “Kişiler arası bulaşın önüne geçmek ve sağlık sisteminin ayakta kalabilmesi için yoğunluk azalmalı” dedi.  "Elektif ameliyatları bir süre erteleme yapmak zorunluluğu ile karşı karşıyayız” diyen Demiral, "Bu süreçte vatandaşlarımızın birinci basamak sağlık hizmetlerinden daha fazla faydalanmasını bekliyoruz. İlimizde hastanelerde yaşanan yoğunluğun azalması gerekiyor" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 80'in üzerine çıktığını açıklamıştı. 

 

Doç. Dr. Gökhan DemiralRizeZorunlu olmadıkça hastanelere başvurmayın

Diğer Videolar

Barış Yarkadaş'ın yeni adresi belli oldu

Sosyal medyada tepki çeken itfaiye aracı görüntülerine ilişkin yeni gelişme: 1 personel açığa alındı

Dengesini kaybeden genç kadın, iş yerinin penceresinden düştü

Atatürk'e atfen "Zalim ve kafir" diyen imam, CHP, İyi Parti ve MHP tarafından kınandı; AKP'li meclis üyeleri salonu terk etti

Sağlık Bakanı Koca, Nazım Hikmet'in 'Kız Çocuğu' şiirini paylaştı

HDP'li Buldan eşinin mezarı başında konuştu: Her yerde Mehmet Ağar ve ekibinin, Tansu Çiller ve ekibinin yargılanması için adalet mücadelemizin peşini bırakmayacağız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan madalya alan cimnastikçilere: Yalnız madalyaları çaldırmayın ha...

AKP'li meclis üyesi Esra Yılmaz istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

122 mağazası bulunuyordu; iflası onaylandı...

Sedat Peker: Bu pazar para alan milletvekilini, pammıköreni ve Süslü...

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan: İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'yü soruşturan savcıya...

Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Erdoğan karşısında İmamoğlu ve Yavaş'ın şansı, diğer...

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandıkları iddiasını yalanladı, aile...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan madalya alan cimnastikçilere: Yalnız madalyaları çaldırmayın ha...

AKP'li meclis üyesi Esra Yılmaz istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24