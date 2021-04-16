Rize'de 'Zorunlu olmadıkça hastanelere başvurmayın' çağrısı

‘Çok yüksek riskli iller’ arasında da yer alan Rize’de, yoğun bakım doluluk oranı artışıyla polikliniklere gelen hasta sayısı da yükselişe geçti. İl Sağlık Müdürlüğü, iş yükünün arttığını duyururken, zorda kalınmadıkça hastanelere başvurulmamasını istedi.

Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nce kentteki yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80’leri aştığı, artan iş yükü nedeniyle zorda kalınmadıkça hastanelere başvurulmaması çağrısında bulunuldu.

Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, konuya ilişkin açıklamasında “Kişiler arası bulaşın önüne geçmek ve sağlık sisteminin ayakta kalabilmesi için yoğunluk azalmalı” dedi. "Elektif ameliyatları bir süre erteleme yapmak zorunluluğu ile karşı karşıyayız” diyen Demiral, "Bu süreçte vatandaşlarımızın birinci basamak sağlık hizmetlerinden daha fazla faydalanmasını bekliyoruz. İlimizde hastanelerde yaşanan yoğunluğun azalması gerekiyor" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 80'in üzerine çıktığını açıklamıştı.