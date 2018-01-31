Reyhanlı'ya iki roket daha

Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine iki roket daha atıldı. Gültepe Mahallesi'ne düşen roketlerin ardından güvenlik güçlerinin ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi. Olay yerinden bildiren NTV muhabiri, ilk roketin boş bir eve isabet ettiğini kaydederken; ikinci saldırıda bir kişinin yaralandığı ifade edildi. Gün içinde atılan dördüncü roketin de yola düştüğü bildirildi. NTV muhabiri Can Ertuna, "Bütün saldırılar aşağı yukarı aynı mahalleye gerçekleştirildi. Reyhanlı'nın menzil içinde olan noktası burası. Güvenlik görevlilerinin verdiği ilk bilgi yaralı ya da ölen olmadığı yönündeydi. Ambulans görevlileri, bir kişinin hafif yaralı olduğunu söylediler. Reyhanlı, Kilis gibi bir yer değil. Kilis, Fırat Kalkanı Harekâtı'na kadar IŞİD'in roket saldırılarına maruz kalan bir yerdi. Afrin operasyonunun başlamasının ardından Kilis'in yanı sıra Reyhanlı da füzelerin hedefi olmaya başladı. Toplamda, Kilis ve Reyhanlı'da 4 kişi hayatını kaybetti, 70'ten fazla kişi yaralandı" dedi.