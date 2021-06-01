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Restoran ve kafelerde ‘normalleşme'de ilk gün

01 Haziran 2021 09:45

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Koronavirüs tedbirleri kapsamında 49 gündür kapalı olan kafe ve restoranların bugünden itibaren 07.00-21.00 arasında hizmet verebileceğini açıkladı. 

Zeytinburnu'nda bir kafe ve bir restoran da  hazırlıklarının ardından sabah saat 07.00'den itibaren müşteri ağırlamaya başladı.

Kafe sahibi işletmeyi yeni devraldıklarını belirterek, "Açtık, çalışacağız. Yoğunluk bekliyoruz" dedi.

Müşteriler de kafe ve restoranların açılmasından memnun olduklarını dile getirdiler. 

 

Restoran ve kafelernormalleşmeaçılış kapanış saatleri

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