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Recep Akdağ: Muhalefet Bahçeli'ninki gibi yapılır; Kılıçdaroğlu örnek alsın

18 Aralık 2017 13:40

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, muhalefetin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ninki gibi olması gerektiğini savundu ve CHP'nin bunu örnek almasını istedi. Akdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrından vazgeçmezse kendisinin zarar göreceğini söyledi. Sputnik'in aktardığına göre, A Haber'de katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Akdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna açıkladığı Man Adası belgelerinin sahte olduğunu iddia etti. Akdağ, şu ifadeleri kullandı: "Bakın muhalefet böyle yapılır. Yeri geldiğinde partimizi, bizi, icraatlarımızı eleştirebiliyor ama mesele milli duruş olunca, mesele bir çeteyle, hain bir terör örgütüyle mücadele olunca, diğer terör örgütleriyle mücadele olunca, mesele Türkiye'nin bekası olunca çok doğru bir yerde duruyor. Muhalefete yakışan budur. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, ana muhalefet partisine, Sayın Kılıçdaroğlu'na da yakışan bu olmalıdır ama maalesef bunu göremiyoruz." diye konuştu.

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