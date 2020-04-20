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Real Madridli James Rodriguez, karantina günlerinde seyahat özlemini koşu bandıyla gideriyor

20 Nisan 2020 14:19

İspanyol devi Real Madrid'in Kolombiyalı orta saha oyuncusu James Rodriguez, yeni tip Koronavirüs salgını günlerinde tedbir amaçlı ev karantinasındayken seyahat özlemini evindeki koşu bandı ile gidermeye çalışıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgını spor camiasını da etkiledi. Ara verilen liglerin yıldızları da evlerinde zaman geçiyor. Kimisi çalışarak zamanını değerlendirdiği görüntülerini, kimisi de aileleriyle geçirdikleri keyifli anları paylaşıyor. 

Real Madrid'li orta saha oyuncusu James Rodriguez ise paylaştığı bir video ile karantina günlerinde en büyük özleminin seyahat olduğuna işaret etti. 

Futbolcu, TikTok hesabından yaptığı paylaşımda, uçak anonsları eşiliğinde, evindeki koşu bandını havaalanlarında kullanılan yürüyen bant ve bavul bandı yerine kullandı.

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