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Rauf Denktaş'ın ölüm yıl dönümünde Çavuşoğlu'ndan anma videosu

13 Ocak 2020 14:17

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile 13 Ocak 2012'de hayatını kaybeden eski KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı.

Çavuşoğlu, anma videosunu "KKTC Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ı rahmet ve özlemle anıyoruz" ifadeleriye paylaşırken Dışişleri Bakanlığı da eski Denktaş'ın ölüm yıl dönümü için bir anma mesajı yayınladı. 

 

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