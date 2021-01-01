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İbo Show'da Ahmet Kaya anıldı; Rasim Öztekin'den yorum geldi: "Ah, balık hafızalı ülkem benim!"

"İbo 'Ahmet Kaya olunca akan sular durur' diyor; Serdar Ortaç şarkıya eşlik ediyor"

01 Ocak 2021 11:08

T24 Haber Merkezi

Tiyatro sanatçısı Rasim Öztekin İbo Show'un yılbaşı özel programında şarkıcı Seda Sayan'ın Ahmet Kaya şarkısı 'Öyle Bir Yerdeyim Ki'yi söylemeden önce İbrahim Tatlıses'e "Müsaaden var mı?" diye sormasına, Serdar Ortaç'ın şarkıya eşlik etmesine ve Kaya'nın 1999 yılında maruz kaldığı linç girişimine dikkat çekerek "Ah! Balık hafızalı ülkem benim. Yıl 1999'a bak" dedi. 

Twitter hesabından konuya ilişkin bir tweet atan Öztekin şunları yazdı;

"İbo Show yılbaşı programında Seda Sayan Ahmet Kaya söylemek için izin istiyor. İbo ”Ahmet Kaya olunca akan sular durur” diyor. Serdar Ortaç şarkıya eşlik ediyor. Ah! Balık hafızalı ülkem benim. (yıl 1999 a bak)"

Ahmet Kaya, 1999 yılı Şubat ayında Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği gecede Yılın En İyi Sanatçısı ödülünü almıştı. Törende, bir sonraki albümünde Kürtçe bir şarkı söyleyeceğini duyurmuş bunun üzerine üstüne yürüyenler, hakaretler yağdıranlar olmuştu.

Serdar Ortaç o anlar için şöyle demişti;

“O sahnede olmaktan pişmanım. O grubun içinde o anı yaşamaktan pişmanım. Allah benim belamı versin o gün orada olduğum için… Herkes diyor ki, ‘çatal attın’. Hiçbir şey atmadım. Orada marş oku dediler. Binlerce kez özür diliyorum bütün Ahmet Kaya hayranlarından. En büyük pişmanlıklarımdan biridir rahmetlinin bu yaşadıklarına alet olmak. Allah benim belamı versin…"

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