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BBC Türkçe

Gülten Kaya anlatıyor: Ahmet Kaya ve 1999 Ödül Gecesi

Ahmet Kaya, 1999 yılı Şubat ayında ödül aldığı gece Kürtçe şarkı söylemek istediğini duyurdu. Bu duyuru Türkiye'deki kariyerinin de sonu oldu. Gülten Kaya, o geceyi BBC Witness'a anlattı.

16 Kasım 2016 21:41

Ahmet Kaya, 1999 yılı Şubat ayında Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği gecede Yılın En İyi Sanatçısı ödülünü aldı.

Törende, bir sonraki albümünde Kürtçe bir şarkı söyleyeceğini duyurdu. Bu da, Ahmet Kaya'nın Türkiye'deki kariyenin sonu, sürgün hayatının başlangıcı oldu.

Salonda Ahmet Kaya'ya hakaretler yağdı, üstüne yürüyenler oldu.

O gece Ahmet Kaya'nın yanında bulunan eşi Gülten Kaya, o geceyi BBC Witness radyo programından Çağıl Kasapoğlu'na anlattı.

Programın İngilizcesi 11 Kasım 2016'da BBC Dünya Servisi'nde yayınlandı.

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